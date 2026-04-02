Ayuntamiento de Nogales impulsa plan de preservación para 15 edificios históricos del siglo XIX

Una serie de videos virales, sobre el mal estado y uso indebido de edificios históricos del centro de la ciudad, ha desatado un sinfín de comentarios por parte de los ciudadanos, y una petición formal para la protección por parte del cronista de la ciudad Julio Cesar Sarmiento, hacia el Ayuntamiento de Nogales, por lo que de acuerdo con el secretario de la comuna, Hipólito Sedano Ruiz, ya se encuentran en la planeación de una estrategia que permita conservar estas estructuras que forman parte del acta de nacimiento de esta frontera, algunos de los cuales datan de la década de 1880.Sobre esta intención hacia la protección el funcionario manifestó, que, si bien estos edificios tienen dueños particulares y no son propiedad del ayuntamiento, desde la administración 2021 – 2024, se ha trabajado en un reglamento para la preservación de alrededor de una quincena de estructura, que son históricamente relevantes, sin embargo, manifestó estos lineamientos se reforzarán en la próxima sesión de cabildo, pero por lo pronto las acciones preventivas tendrán lugar siguiente semana.
En el próximo mes de abril habremos de someter a la aprobación del cabildo en pleno la determinación de 15 edificios históricos para la ciudad, los cuales de manera posterior y una vez que contemos con el apoyo de nuestro cuerpo colegiado de regidores para hacerlos patrimonio de la ciudad, habremos de registrarlos aquellos que correspondan al Instituto Nacional de Antropología e Historia y también registraremos los que correspondan al Instituto Nacional de Bellas Artes, indicó el secretario.
Antes de taparlos definitivamente tenemos el compromiso, la responsabilidad y la tarea de revisarlos, de poder asegurarnos de que no existe ninguna persona en el interior, de que no tengamos en riesgo que alguien pueda estar bajo los efectos de alguna enervante, alguna droga y pudiera estar eventualmente dormido en el interior y lo dejemos atrapados en el mismo, por supuesto que los vamos a revisar, una vez que concluyamos esta revisión los vamos a tapear y con ello vamos a proteger estas instalaciones que son importantísimas para la ciudad y que lamentablemente muchos de los dueños se encuentran ausentes, otros ya fallecieron y en ese proceso en el que habrán de heredarlos a los familiares, no se han dado a los familiares a veces a la tarea justamente de preservar y de conservar estos edificios tan importantes para la historia de la ciudad de Nogales, manifestó.