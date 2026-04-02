Ayuntamiento de Nogales impulsa plan de preservación para 15 edificios históricos del siglo XIX

Ayuntamiento de Nogales impulsa plan de preservación para 15 edificios históricos del siglo XIX
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Tras la difusión de videos sobre el deterioro de inmuebles antiguos, el Ayuntamiento de Nogales prepara medidas para preservar edificios históricos, reforzar su protección y evitar vandalismo o riesgos en estas estructuras emblemáticas.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/04/2026 03:54 PM.
En Nogales y editada el 02/04/2026 04:11 PM.