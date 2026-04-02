Campamento de Semana Santa en Nogales reúne a 80 jóvenes con deporte y formación integral

El instituto Nogalense de la Juventud concluyó este jueves con su campamento anual de Semana Santa en La Mesa, en donde se logró reunir a 80 niños y adolescentes, por lo que Glen Lizárraga, director de esta dependencia mencionó que, esta iniciativa busca transformar un receso escolar en una oportunidad para que los menores salgan de casa y realicen actividades que les dejen un beneficio tanto en su cuerpo como en su mente.Describió el programa incluyó además del entretenimiento con rap y música, formación integral en disciplinas como futbol, atletismo y boxeo, además de pláticas preventivas, todo esto durante 4 días de actividades, con participantes desde los 8 a los 15 años, quienes también recibieron platicas de salud mental, higiene bucal, nutrición y prevención de incendios, esta última a cargo del heroico cuerpo de Bomberos de Nogales.
El campamento de Semana Santa es una iniciativa que viene desde el Gobierno del Estado a través del Instituto Sonorense de la Juventud. Lo que pasa es que hacen el campamento de verano y este año quisieron hacerlo, aparte de verano, que lo vamos a hacer otro en Semana Santa para que los jóvenes no estén en sus casas, desquehacerados y tengan la oportunidad de venir a un espacio recreativo, a un espacio donde pueden aprender deporte, atletismo, boxeo, donde pueden hacer amigos, comentó el director.Comentó
Por favor sigan al pendiente del Instituto Nogalense de la Juventud. Tuvimos alrededor de 80 jóvenes participando en estos cuatro días de campamento y tenemos la esperanza pues de que sigan viniendo los jóvenes, que sean más los campamentos y que sean más los involucrados porque los más beneficiados aquí son nuestros niños nogalenses, indicó.