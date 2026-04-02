Campamento de Semana Santa en Nogales reúne a 80 jóvenes con deporte y formación integral

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El Instituto Nogalense de la Juventud concluyó su campamento de Semana Santa con la participación de 80 menores, ofreciendo actividades deportivas, recreativas y educativas para fomentar su desarrollo físico y mental.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/04/2026 03:40 PM.
En Nogales y editada el 02/04/2026 03:48 PM.