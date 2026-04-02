Marcas de sangre: teatro que revive la violencia de género en la frontera de Juárez

Testimonios, relatos de padres y la realidad de las desapariciones en la frontera de Juárez, Chihuahua, forman parte de “Marcas de Sangre”, una puesta en escena basada en hecho reales que llegará al Imfoculta este sábado 11 de abril, obra que busca retratar la memora de esa ciudad entre 1996 y el año 2000, un suceso que, lejos de estar en el pasado, sigue siendo una herida abierta en todo el país.Esto fue anunciado por del director del Instituto de Fomento a la Cultura y las Artes en Nogales, Nadir Altair Del Cid, junto a Francisco Ozuna y Roberto Beltrán, así como el autor vía virtual Rubén Torres Ramírez, quien reiteró esta propuesta no solo refleja una propuesta artística, sino también una reflexión de la violencia de género, lo que mantiene vivo este dialogo doloroso que continua vigente.
Todo lo que se maneja en la obra son testimonios de padres de familia, testimonios de fiscalía, testimonios de medios de comunicación, de toda la información que se estuvo manejando en ese periodo, y buscando no olvidar ese suceso que ahorita ya se hizo conjunto a todo el país, incluso en todo el mundo, pero que aquí el término muertes de Juárez sigue vivo, indicó el autor.
Agradecemos profundamente a la compañía Taller de Teatro de Ciudad Juárez por su entrega y por compartir su trabajo con Nogales, fortaleciendo así los lazos culturales que nos enriquecen como frontera. Una frontera tan añeja como Ciudad Juárez, nos ayuda a consolidar también o orientar de cierta manera en cuestión de arte y cultura a esta ciudad que tiene tanto talento, pero también necesita esa dirección y ese referente, comentó Del Cid.