Marcas de sangre: teatro que revive la violencia de género en la frontera de Juárez

Marcas de sangre: teatro que revive la violencia de género en la frontera de Juárez
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La obra “Marcas de Sangre”, basada en testimonios reales sobre desapariciones en Ciudad Juárez, se presentará en Nogales como una propuesta teatral que busca generar reflexión sobre la violencia de género y mantener viva la memoria colectiva.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/04/2026 03:49 PM.
En Nogales y editada el 02/04/2026 03:54 PM.