Policía municipal detiene a joven de 22 años por allanamiento en La Mesa

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Un hombre de 22 años fue detenido por la Policía Municipal tras ingresar sin autorización a un domicilio en la colonia La Mesa, luego de que la propietaria reportara el hecho al 911.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/04/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 02/04/2026 04:38 PM.