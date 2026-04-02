Policía municipal detiene a joven de 22 años por allanamiento en La Mesa

De acuerdo con el reporte policial fue a las 02:21 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Ocotillo del fraccionamiento La Mesa, donde reportaban un allanamiento de morada.En el lugar observaron a una persona del sexo masculino el cual se encontraba en el patio frontal delimitado con cerco de malla ciclónica, a quien se le cuestionó que, si vivía en el lugar, manifestando que sí.Fue en ese momento que se asomó una mujer desde el interior diciendo que dicha persona no vivía en el domicilio, por lo que procedieron a la detención de Marco A. "N" de 22 años, saliendo la propietaria del domicilio quien manifestó que minutos antes dicha persona se introdujo a su patio tocando la puerta pidiendo que abriera la puerta. Dijo que al no conocerlo tuvo miedo y marcó al 911.Por tal motivo el sospechoso fue retenido y trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que fuera puesto a su disposición.