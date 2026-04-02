Reportan agresión y amenazas en negocio de comida en colonia La Granja

Agentes de la policía municipal atendieron un reporte de personas armadas que amenazaron y agredieron a un arrendador del negocio La Granja Food Truck ubicado en la colonia La Granja.De acuerdo con el reporte de seguridad pública fueron a las 23:03 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Hermosillo donde se encuentra el local señalado donde reportaban a personas armadas.En el lugar se entrevistaron con Erick de 23 años, quien manifestó que momentos antes tuvo un altercado con dos personas en el interior, quienes lo habían tomado del cuello, diciendo que no sabía con quien se metía.El afectado señaló a los agentes a sus agresores quienes fueron abordados, sin embargo, según el reporte oficial no se les localizó objeto algún de delito, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana quien ordenó que la persona amenazada fuera certificada ante el médico de guardia.Se informó que los acusados pudieron retirarse del lugar, mientras que el reportante resultó con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.