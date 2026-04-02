Reportan agresión y amenazas en negocio de comida en colonia La Granja

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Un joven denunció haber sido agredido y amenazado por dos sujetos en un food truck de la colonia La Granja, movilizando a la Policía Municipal, aunque no se localizaron armas en el lugar.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/04/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 02/04/2026 04:41 PM.