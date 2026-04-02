Seguridad Pública de Nogales llama a paseos familiares responsables este fin de semana

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La Comisaría de Seguridad Pública de Nogales exhorta a conductores y familias a respetar normas de tránsito, evitar alcohol al volante y supervisar a menores, mientras se implementa vigilancia total en puntos estratégicos para un fin de semana seguro.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/04/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 02/04/2026 05:00 PM.