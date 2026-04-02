Seguridad Pública de Nogales llama a paseos familiares responsables este fin de semana

A pasar un buen fin de semana en armonía familiar invitan los directivos de la Comisaría General de Seguridad Pública de Nogales a todas las personas que estarán en la ciudad. Recomendaron a los paseantes respetar las reglas de tránsito y no conducir en estado de ebriedad.
El director de seguridad pública, Luis Arturo Corrales Ley, recordó a los conductores de vehículos todo terreno que la circulación de estos vehículos tipo “Razer o cuatrimotos”, entre otros, está prohibida dentro del casco urbano.
De igual forma, mencionó la responsabilidad que tienen los propietarios de los lugares de esparcimiento de esta frontera para brindar seguridad y atención a sus visitantes.
Corrales Ley explicó que durante estas fechas trabajarán con el 100 por ciento de los elementos en puntos estratégicos para dar seguridad, apoyo y auxilio a la ciudadanía que lo solicite, sobre todo en los lugares a donde salen de paseo.
Hizo un llamado a los jóvenes, especialmente a los conductores de razers y cuatrimotos, recordando que estos vehículos de propulsión mecánica no tienen permitido circular dentro de la ciudad y que todo aquel sorprendido será detenido y remitido al corralón municipal.
El jefe policiaco señaló que incluso en terrenos abiertos de recreación, los conductores que excedan la velocidad poniendo en riesgo su integridad y la de terceros serán detenidos y sus vehículos confiscados.
Les encargamos también el exceso de velocidad. Entendemos que quieren divertirse en estos vehículos, pero no deben exceder los límites establecidos, incluso en terrenos de recreo, enfatizó Corrales Ley.
Es obligación, no solo cobrar, sino también contar con los servicios necesarios para atender a personas que se lesionen o necesiten auxilio médico, argumentó.
La invitación es que disfruten en familia, sean responsables, y si van a ingerir bebidas alcohólicas, lo hagan con moderación. No habrá tolerancia para quienes sean sorprendidos manejando bajo los efectos de alcohol o drogas; serán remitidos a la autoridad competente, concluyó.