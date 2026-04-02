A seis años sin Anapaola; Nogales se pinta de amarillo para honrar una luz que no se apaga

A seis años sin Anapaola; Nogales se pinta de amarillo para honrar una luz que no se apaga
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A seis años del feminicidio de Anapaola, su memoria sigue viva en Nogales como un símbolo de amor, resiliencia y comunidad. Lejos de desvanecerse, su ausencia se ha transformado en una presencia constante que inspira a su familia y a toda una ciudad a recordar, resistir y acompañar desde la esperanza.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/04/2026 01:22 PM.
En Nogales y editada el 02/04/2026 01:25 PM.