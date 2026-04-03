Agresión vecinal en Lomas de Fátima por disputa de obra y registro de agua

Una mujer residente de la colonia Lomas de Fátima reportó a las autoridades que fue víctima de su vecina quien la golpeó por reclamar que su albañil le había tapado su registro. De acuerdo con el reporte policial este hecho se documentó alrededor de las 16:17 horas cuando se informó a las autoridades sobre una agresión en un domicilio ubicado sobre el bulevar del Ensueño en dicha colonia.En el lugar los oficiales se entrevistaron con la de nombre Mirna R. de 30 años quien les informó que minutos antes su vecina le reclamó a un albañil que ella tiene contratado en su casa, él porque estaba tirando agua con cemento a su registro.Optando por introducir al albañil a su domicilio para evitar la confrontación, siendo en esos momentos que la quejosa la jaló del cabello y comenzó a golpearla para luego retirarse.Ante el señalamiento los oficiales se entrevistaron con la agresora señalada quien les confirmó que tiene años con problemas con su vecina, aceptando los hechos.Por tal motivo los uniformados avisaron del caso al juzgado cívico para citar a las partes para intentar resolver los problemas vecinales.