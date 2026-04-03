Agresión vecinal en Lomas de Fátima por disputa de obra y registro de agua

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Una mujer residente de la colonia Lomas de Fátima denunció haber sido agredida físicamente por su vecina tras un conflicto relacionado con trabajos de construcción.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/04/2026 05:41 PM.
En Nogales y editada el 03/04/2026 05:49 PM.