Nogales celebra el Viacrucis con devoción en el Viernes Santo

Nogalenses acompañaron a Jesús en el Viacrucis de este año con devoción recorrieron la avenida principal de esta frontera mientras se escenificaron las 14 estaciones hasta llegar a las puertas de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde finalizó.En el marco de las celebraciones de Semana Santa, cientos de fieles participaron este viernes santo en el tradicional vía crucis que inició en punto de las 10:00 de la mañana desde la Plaza Miguel Hidalgo, donde actores caracterizados dieron vida a los pasajes bíblicos del camino de Jesús hacia el calvario.Durante el recorrido, que avanzó por la avenida Obregón, los asistentes presenciaron escenas en las que Jesús fue acompañado por soldados romanos, mientras hombre, mujeres y niños siguieron la procesión en un ambiente de respeto y recogimiento. El trayecto concluyó en las puertas de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se escenificó la parte final de la representación con la crucifixión de Cristo.Los presentes vivieron con solemnidad cada estación del viacrucis, reforzando el sentido de tradición que año con año convoca a cientos de católicos en esta frontera.Al término de la representación, el sacerdote encargado de la narración y las oraciones dirigió un mensaje final a los asistentes, subrayando que el viacrucis no solo es una escenificación, sino un recordatorio del sacrificio y la esperanza que representa la fe cristiana.Con este acto, Nogales reafirma su compromiso con las tradiciones religiosas que fortalecen la identidad y la unión de la comunidad durante la Semana Santa.