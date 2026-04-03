Nogales celebra el Viacrucis con devoción en el Viernes Santo

Nogales celebra el Viacrucis con devoción en el Viernes Santo
Ver más imágenes
...

Cientos de nogalenses participaron con fervor en el tradicional Viacrucis, recorriendo la avenida principal de la ciudad en un acto solemne que revivió las 14 estaciones del camino de Jesús hacia el calvario. La procesión culminó en las puertas de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, reforzando las tradiciones religiosas de la Semana Santa.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/04/2026 06:01 PM.
En Nogales y editada el 03/04/2026 06:14 PM.