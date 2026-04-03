Recuperan vehículo robado de EE.UU. y frenan ingreso ilegal en Nogales

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Durante operativos de vigilancia en Nogales, elementos de la Policía Estatal lograron asegurar un vehículo con reporte de robo en Arizona y, en una acción coordinada, interceptaron otra unidad que ingresaba de forma irregular por la garita Mariposa, reforzando así la seguridad en la zona fronteriza.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/04/2026 05:49 PM.
En Nogales y editada el 03/04/2026 05:54 PM.