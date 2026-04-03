Recuperan vehículo robado de EE.UU. y frenan ingreso ilegal en Nogales

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron recuperar un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos y, en una segunda acción, evitaron el ingreso ilegal de otra unidad en la zona fronteriza tras operativos de semana santa en esta frontera de Nogales.Las acciones se llevaron a cabo como parte de los patrullajes permanentes de vigilancia y prevención del delito, durante recorridos en la colonia El Greco, que los agentes localizaron una camioneta Jeep Wrangler modelo 2021.Siguiendo el protocolo policial, luego de obtener la información sobre la unidad que arrojó el reporte de robo en el estado de Arizona, el vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para los trámites legales.En otro caso durante una acción coordinada con la Guardia Nacional, autoridades lograron interceptar a José “N”, quien ingresaba a exceso de velocidad por la salida de la garita Mariposa, a bordo de un Jeep Rubicon.El conductor fue informado de sus derechos, mientras que la unidad quedó asegurada para las investigaciones correspondientes.Las autoridades destacaron que estos resultados forman parte de la estrategia para combatir delitos relacionados con vehículos robados e ingresos irregulares, reforzando la seguridad en Nogales.