Alistan protección de edificios históricos tras denuncias ciudadanas en Nogales

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Autoridades municipales preparan medidas para resguardar inmuebles del siglo XIX ante el deterioro y vandalismo evidenciado en redes sociales, incluyendo inspecciones y posible declaratoria patrimonial

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/04/2026 12:07 PM.
En Nogales y editada el 06/04/2026 12:09 PM.