Conflicto en Medio Oriente dispara precio del diésel y golpea al transporte en Sonora

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El alza en combustibles impacta la logística y encarece traslados de mercancías, mientras el sector industrial busca contener efectos en el consumidor mediante medidas de eficiencia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/04/2026 05:06 PM.
En Nogales y editada el 06/04/2026 05:08 PM.