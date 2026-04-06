Conflicto en Medio Oriente dispara precio del diésel y golpea al transporte en Sonora

La incertidumbre global derivada del conflicto en Medio Oriente ha generado una escalada en los precios de los combustibles, particularmente en el diésel, que ha registrado incrementos de hasta 30 pesos por litro.
El vicepresidente regional Pacífico Norte de Canacintra, Miguel Ángel Torres Martínez, señaló que el impacto más inmediato se refleja en el sector transporte, debido a su incidencia directa en la logística de la cadena de suministro hasta llegar al consumidor final.
De manera preventiva, el incremento en el precio del diésel se ha contenido alrededor de los 28.50 pesos por litro gracias a los estímulos fiscales aplicados por el gobierno federal. Esta situación podría generar que usuarios de Estados Unidos opten por abastecer combustible en territorio mexicano.
Hay un cambio en el usuario. Ahora puede haber cierto consumo de estadounidenses dentro del área mexicana debido a que el impacto de las gasolinas va a ser menor aquí en México que en Estados Unidos, exclamó.
Vemos mayores impactos en el sur de Sonora, donde las hortalizas y las legumbres, todo lo que es el sector industrial de esa zona, se ve impactado por el encaminamiento de ese producto hacia Estados Unidos. Un camión que llene alrededor de 400 litros para llegar a su ruta, pues va a tener un aumento considerable de $2,400 pesos para cumplir con ese destino, comentó.
Debemos estar previniendo cualquier tipo de mal uso del diésel o de malas prácticas. Debemos aprovecharlo al 100% en la productividad del embalaje, del transporte, etcétera. Todo lo que pueda venir a ahorrar para que no llegue a impactar tanto los precios al consumidor final, señaló.