Jóvenes de San Joselito recrean el Viacrucis en La Mesa, Nogales, fortaleciendo la fe comunitaria

Con el firme propósito de fortalecer la fe y el sentido de comunidad, los jóvenes de “San Joselito” tomaron las calles de La Mesa en Nogales, Sonora, para recrear el Viacrucis, una representación religiosa que convirtió este sector de la frontera en un espacio de reflexión sobre la Pasión de Cristo en su camino al Calvario.
La iniciativa fue promovida y dirigida por el presbítero Edgardo Gámez, quien trabajó junto a los jóvenes de la comunidad de la parroquia de San José Sánchez del Río, para asegurar que cada estación del recorrido tuviera un impacto espiritual significativo entre los asistentes.
El grupo juvenil de San Joselito, como cada año, tomó con responsabilidad la interpretación de los protagonistas de esta recreación, logrando una representación que destacó la seriedad de los participantes y el respeto mostrado hacia las tradiciones religiosas que caracterizan a esta fecha.
A través de este recorrido, el objetivo de los organizadores es alejar a la juventud de las distracciones cotidianas para involucrarlos en un proyecto colectivo que promueve la sana convivencia y el crecimiento personal mediante el servicio a su propia colonia.
Durante el avance por las calles de La Mesa, el padre Edgardo Gámez, junto a personas de la comunidad, encabezó los momentos de oración, en donde se vincularon los pasajes bíblicos con realidades y desafíos que enfrentan las familias nogalenses, transformando este camino al Calvario en una lección actual.
El evento finalizó con la representación de la crucifixión a un costado de la iglesia San José Sánchez del Río, en donde los acompañantes de esta procesión se dieron cita para los últimos momentos en la tierra del Nazareno, en espera del Domingo de Resurrección.