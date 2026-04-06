Jóvenes de San Joselito recrean el Viacrucis en La Mesa, Nogales, fortaleciendo la fe comunitaria

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Integrantes de “San Joselito” representaron la Pasión de Cristo en calles de la colonia, en una actividad que promovió la reflexión espiritual y la participación de la juventud

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/04/2026 12:50 PM.
En Nogales y editada el 06/04/2026 12:53 PM.