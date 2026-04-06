Nogales vivirá aventura épica con festival medieval inspirado en El Señor de los Anillos

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El gimnasio Carlos Hernández Carrera se transformará en un escenario de fantasía el 12 de abril, con combates, concursos, gastronomía y actividades para toda la familia

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/04/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 06/04/2026 04:40 PM.