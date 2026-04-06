Nogales vivirá aventura épica con festival medieval inspirado en El Señor de los Anillos

Nogales se prepara para un viaje directo a la Tierra Media, con el anuncio del tercer evento medieval en la frontera, que en este 2026 servirá como tributo a la obra de J. R. R. Tolkien “El Señor de los Anillos”, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril en el gimnasio Carlos Hernández Carrera, el cual se transformará en un escenario de fantasía, literatura y convivencia familiar.
Lo anterior fue compartido en conferencia de prensa por el director del Imfoculta, Nadir Altair Del Cid, junto a Guillermo Puebla y Francisco Ozuna de Storytellers Club, quienes esperan que este festival supere lo logrado con las anteriores ediciones de vikingos y Harry Potter, en donde se comprobó que la frontera cuenta con un público para este tipo de actividades culturales que conectan a niños, jóvenes y adultos en un espacio de creatividad y fantasía.
Agradecemos pues a ellos por la creatividad, el compromiso para crear en Nogales este evento medieval con la temática de hoy, como ya les comenté, el Señor de los Anillos, que sin duda despertará el interés de las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos y los más adultos, mencionó Del Cid.
Invitaron a la comunidad a perder el miedo a experimentar propuestas nuevas, aclarando que no es obligatorio ir disfrazado, además de que el evento logro atraer a visitantes de personas como Agua Prieta, Hermosillo y Tucson, con la intención del fomento a la cultura, junto con el consumo local y el turismo regional.
Pueden venir como quieran, no hay ningún problema, justamente nosotros vamos a tener en la pura entrada, un spot para que te tomes fotos y ahí vamos a tener varios disfrazas que te puedes poner, sombreros, las armas, todo eso, entonces no es necesario que tengas vestido, no te preocupes por eso y recordar a la gente, pues que estamos intentando fomentar más actividades aquí en Nogales, algo diferente, algo distinto, por eso fue creado Storyteller Club, mencionó Puebla.