“Picker Mania” reunirá nostalgia y coleccionismo en Nogales

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El evento por el Día del Niño convocará a familias y aficionados en el “Mono Bichi”, con exhibiciones, concursos y actividades que buscan rescatar el valor de los juguetes tradicionales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/04/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 06/04/2026 04:54 PM.