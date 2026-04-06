“Picker Mania” reunirá nostalgia y coleccionismo en Nogales

La nostalgia y la pasión por el coleccionismo se encontrarán en el conjunto escultórico a Benito Juárez, conocido popularmente como “Mono Bichi”, en el evento “Picker Mania: Día del Niño” en Nogales, Sonora, rescatando la memoria y la identidad a través de juguetes, así como objetos icónicos que marcaron a generaciones y se han vuelto coleccionables.
En conferencia de prensa encabezada por el director del Imfoculta, Nadir Altair Del Cid, junto a los organizadores Mario Robles y José Valdez, compartieron este encuentro será el próximo domingo 26 de abril, de 11:00 a 18:00 horas, lo cual describieron será el espacio ideal para que los coleccionistas compartan sus historias, con una comunidad solida de aficionados que convierten una exhibición en una fiesta popular.
Como se estaba diciendo, a este grupo tan especial de Toy Pickers, quienes han impulsado este espacio con una visión muy clara. Abrir puertas, romper estigmas y motivar a que muchos coleccionistas que antes permanecían en silencio salgan del clóset. Hoy, para que hoy se animen a compartir con orgullo su pasión. Porque coleccionar no es sólo acumular objetos, es preservar historias, es conectar generaciones, es mantener viva la capacidad de asombro también, comentó Del Cid.
En la exhibición habrá desde Hot Wheels hasta figuras de acción de alto valor, ya que los organizadores explicaron que, aunque hay piezas que superan los 300 dólares, la verdadera esencia radica en el valor sentimental, así como la forma de encontrar “joyas” en diferentes sitios.
Este hobby que nosotros tenemos, que es coleccionar las figuras, todo eso y buscamos pasarlos a las siguientes generaciones que no tienen tanto ya búsqueda de juguetes, ya más cuestiones electrónicas, videojuegos, entonces por eso nosotros buscamos fomentarles todavía que esto siga estando y que les guste y esperar que siga la siguiente generación con esto, indicó Valdez.