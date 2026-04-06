Saldo blanco en Nogales tras operativo de Semana Santa

Tras un fin de semana de intensa movilidad por el final de Semana Santa y el domingo de pascua, el Ayuntamiento de Nogales anunció un saldo blanco en las zonas de paseo y carreteras, esto por parte del presidente municipal Juan Gim Nogales quien destacó que pese a una tragedia que involucro al ferrocarril, el comportamiento ejemplar de las familias y la coordinación de los tres niveles de gobierno permitieron terminar el operativo de estas fechas con resultados positivos.
La estrategia preventiva se concentró en los puntos de mayor afluencia como Mascareñas, El Cibuta y las albercas de la zona sur, donde se registró una afluencia masiva, especialmente sábado y domingo, por lo que afortunadamente la Mesa de Seguridad reportó que no hubo accidentes lamentables vinculado al consumo de alcohol, lo que atribuyeron a la responsabilidad ciudadana y la distribución estratégica de los oficiales en las rutas de esparcimiento.
Pues tuvimos un saldo blanco gracias a la parte preventiva que se sumaron todas las autoridades de los tres niveles de gobierno en el programa operativo. Gracias y mucho a la ciudadanía que lo hizo de manera ordenada, respetuosa y cuidando toda la parte preventiva que les corresponde a ellos. Por eso creo que podemos anunciar, decir, presumir de alguna manera que tenemos un saldo positivo y eso me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes, manifestó el Alcalde.
En el mismo sentido, el comisarió de Seguridad Publica Luis Arturo Corrales Ley informó que, hasta el momento, no se han reportaron robos a casa habitación, ni daños en planteles escolares, sin embargo, mencionó que la vigilancia se mantendrá activa bajo el programa “Escuela Segura”, ya que el periodo vacacional continua en esta semana, por lo que siguen los patrullajes constantes.
El operativo hacia las escuelas sigue, porque todavía están en vacaciones, regresan hasta el próximo lunes los alumnos, los maestros, nosotros seguimos nosotros trabajando, seguimos nosotros con la prevención y seguimos con el operativo Escuela Segura Permanente, que es todos los periodos vacacionales y lo vamos a seguir haciendo, mencionó el Comisario.