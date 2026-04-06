Saldo blanco en Nogales tras operativo de Semana Santa

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Autoridades reportan resultados positivos pese a alta afluencia en zonas recreativas, destacando la coordinación institucional y el comportamiento responsable de la ciudadanía

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/04/2026 04:44 PM.
En Nogales y editada el 06/04/2026 04:48 PM.