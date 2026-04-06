Vinculan a proceso a dos hombres por doble homicidio en Nogales

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Los imputados permanecerán en prisión preventiva tras ser señalados como probables responsables del asesinato de dos personas, en hechos ligados a una disputa entre grupos delictivos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/04/2026 03:41 PM.
En Nogales y editada el 06/04/2026 03:42 PM.