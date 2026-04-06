Vinculan a proceso a dos hombres por doble homicidio en Nogales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, en audiencia inicial, fueron vinculados a proceso y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Keneth David “N”, de 23 años de edad, y José Francisco “N”, de 27 años, como probables responsables del delito de homicidio calificado con las agravantes de alevosía y ventaja, en perjuicio de dos personas en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los datos de prueba recabados e integrados en la carpeta de investigación, los hechos se registraron el día 21 de marzo de 2026, aproximadamente a las 21:10 horas, cuando los imputados, en compañía de un tercer sujeto, se constituyeron en la vía pública frente a un domicilio ubicado en calle Venustiano Carranza, entre Ana Gabriela Guevara y Ejército Nacional, en la colonia Moderna, en Nogales, Sonora.
En el lugar, portando armas de fuego, realizaron múltiples detonaciones en contra de quienes en vida respondían a los nombres de Rodolfo Cirilo “N”, de 49 años, y José Antonio “N”, de 46 años, causándoles lesiones por proyectil de arma de fuego; osteriormente, los agresores se retiraron del sitio.
Las víctimas fueron trasladadas para recibir atención médica a un hospital del sistema IMSS Bienestar; no obstante, fallecieron a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.
Las investigaciones realizadas por esta representación social establecen como principal línea de investigación una disputa entre grupos delictivos antagónicos.
La acción penal deriva del cumplimiento de una orden de aprehensión por reclusión, ejecutada en el Centro Federal de Reinserción Social número 11 (CEFERESO 11), con sede en Hermosillo, Sonora, donde los imputados se encontraban internos por diversa causa.
Durante la audiencia, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a los imputados, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada y estableciendo el plazo legal para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso de investigar de manera exhaustiva los delitos que atenten contra la vida, así como de llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables, garantizando el acceso a la justicia con estricto apego al debido proceso.