Anuncian Nogales Marathon 2026; primera edición de medio maratón

Una fiesta atlética sin frontera unirá a “Ambos Nogales”, el próximo 25 de abril, cuando la avenida Morley, se convierta en el escenario de la quinta edición del Nogales Marathon, un evento que por primera vez incluirá la distancia de medio maratón (21 kilómetros).
En conferencia de prensa el director del Instituto del Deporte, Marco Alonso Martínez, junto a la organizadora Melissa Gallegos y Olga Gaxiola coordinadora deportiva, anunciaron que esta competencia no solo busca el alto rendimiento, sino proyectar la riqueza turística y cultural de la zona fronteriza, para deleite de las familias binacionales.
Cabe mencionar que este evento pues tiene ya una historia dentro de ambos Nogales, en donde han participado cientos de personas corriendo el 21 kilómetros, el 10 kilómetros, el 5 kilómetros, y cabe mencionar que esta ruta que siempre se elige o que se ha dado a notar, es que ha hecho que Nogales, Arizona, muestre en las áreas plazas, terrenos, colonias, también áreas importantes de la ciudad, esto le da un sentido turístico, cultural y obviamente de representación de lo que es este tipo de organización, manifestó Martínez.
Es una fiesta muy grande, el año pasado estuvimos teniendo a mil participantes, este año queremos llegar a la meta y pues pasar la verdad, tenemos en la feria de la salud tenemos a 30 agencias que nos acompañan desde la clínica mariposa, ofreciendo recursos médicos, personas que tienen su pequeña empresa que van a venderlo, tenemos bastantes grupos, nos está acompañando también fisioterapeutas de Nogales, Sonora que van a ayudarnos a estar en esta gran carrera, comentó Gallegos.