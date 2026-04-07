Anuncian Nogales Marathon 2026; primera edición de medio maratón

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La quinta edición del evento deportivo se celebrará el 25 de abril en la avenida Morley, integrando distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, con actividades familiares y una feria de salud para promover la convivencia binacional

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/04/2026 03:35 PM.
En Nogales y editada el 07/04/2026 03:45 PM.