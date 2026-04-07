Ayuntamiento de Nogales se deslinda tras detención de regidora; analizan posible suplencia

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El gobierno municipal aseguró respeto al proceso legal de la edil detenida en Hermosillo y confirmó que el caso corresponde a su ámbito privado, mientras se revisan mecanismos jurídicos para garantizar la continuidad del Cabildo

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/04/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 07/04/2026 04:09 PM.