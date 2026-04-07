Ayuntamiento de Nogales se deslinda tras detención de regidora; analizan posible suplencia

La detención de la regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alma "N"; en el Cereso de Hermosillo, provocó una respuesta institucional por parte de la Secretaría del Ayuntamiento de Nogales, por lo que el titular de esta oficina Hipólito Sedano Ruiz, mencionó se mantendrán respetuosos del proceso y los tiempos judiciales que marca la Fiscalía General de Justicia del Estado y aseguró el señalamiento se ocasionó en sus labores o relaciones privadas, y aclaró no tiene nada que ver con su desempeño en el cabildo o la administración municipal.
Ante el proceso legal que enfrenta la funcionaria por delitos de naturaleza grave, el secretario enfatizo que no se permitirá que este suceso afecte la dinámica de las comisiones municipales, ya que su prioridad es garantizar la legalidad dentro del cuerpo colegiado, por lo que se inició un análisis jurídico para determinar los pasos a seguir en cuanto a la posible suplencia de la regidora, siempre apegados a lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
En este caso, de acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el artículo 338, es específica en señalar cuáles son los criterios que deberán de aplicarse en temas relacionados con estas características. El ayuntamiento de Nogales no tenemos algún indicio, algún antecedente de haber tenido una condición de esta naturaleza y nos hemos dado la tarea en estas últimas horas también de indagar y revisar cuáles son los procesos que debamos de continuar. Entre tanto, existe el indicio de una detención, no hay una sentencia en firme, realmente es una detención. Se tiene señalado un probable delito, pero sí, el ayuntamiento deberá de continuar, comentó el secretario.
Además, declaró que, para asegurar la legalidad en caso de una sustitución, tendrá que consultarse con las autoridades judiciales para obtener la documentación oficial sobre la detención, expediente que será turnado al Congreso del Estado, en donde se definirá el estado jurídico de la regidora y se determinará si se suspende de manera permanente o temporal sus actividades como servidora pública.
Mencionarles que el Ayuntamiento de Nogales se deslinda de cualquier índole en este importante tema que creemos definitivamente debe de transitarse por los causos legales correspondientes y decirle a la ciudadanía en general que para el Ayuntamiento de Nogales la función de un servidor público debe de ser siempre encaminada hacia la pulcritud de sus acciones, hacia la atención y la transparencia en su actuar. Definitivamente que no avalamos ninguna conducta de otro tipo como gobierno municipal y es del interés del gobierno municipal que se deslinden responsabilidades en caso de existir, pues la vida del gobierno municipal debe de transitar en plena concordancia con los principios de honestidad y de libertad que debe de suceder, mencionó.