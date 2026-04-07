Caen permisos para atletas fronterizos; solo 10 han logrado competir en EU

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Las restricciones migratorias han reducido drásticamente la participación de deportistas nogalenses en competencias en Estados Unidos, pasando de 139 casos en tres años a apenas 10 en el actual periodo

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/04/2026 03:27 PM.
En Nogales y editada el 07/04/2026 03:28 PM.