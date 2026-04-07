Caen permisos para atletas fronterizos; solo 10 han logrado competir en EU

Las estrictas políticas migratorias han ocasionado que el número de permisos de deportistas que cruza al país del norte con un permiso especial para competir de manera oficial, ha caído de manera dramática de acuerdo con el director del Instituto del Deporte en Nogales, Sonora, Marco Alonso Martínez.
De acuerdo con el funcionario en los últimos tres años, se consiguió que 139 atletas fronterizos, pudieran presentarse en competencias, eventos de exhibición o cuestiones altruistas, mientras que en lo que va del actual periodo gubernamental en los Estados Unidos, esta cifra ha caído a solo 10, en un año y 3 meses.
Hemos tenido, yo creo que 10 en hace muchos, y ha sido una gestión que no es una seguridad. Entonces, parte de la incertidumbre de estar previo a un evento, estar preparado, imagínate para un corredor que se prepara diariamente, que sacrifica muchas cosas, que tiene mucha disciplina, y estar desde las 3 de la mañana en el CBP y no cruzar, o cruzar a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, es algo que no, no es un riesgo que no queremos ocurrir nosotros. Hemos estado con las uñas comiéndolas, hemos estado pues haciendo todo lo que se necesita hacer, entonces sí representa un retraso en lo que llevábamos, mencionó Martínez.
A pesar de esto confió es que la situación seguirá en mejora en el futuro, gracias a las gestiones que los representantes de los gobiernos realizan ante las autoridades de migración, para que continúe este importante intercambio de talento deportivo binacional.
Hemos tenido deportistas que no han podido participar en estos eventos, y desgraciadamente hay deportistas que pueden tener una oportunidad en el extranjero, tenemos nogalenses en la Universidad de los Wildcats, en diferentes deportes, en Tucson, y también en algunos colegios de aquí en Nogales, Arizona, el Condado de Santa Cruz, que pudieran tener a lo mejor una beca, pudieran tener también una oportunidad de estudiar en el extranjero, pero pues hay que seguir impulsándolo, la verdad no tengo el número, pero sí sé que hemos tenido un retroceso, ya vamos a casi a mitad de esta nueva administración, y en los tres años anteriores tuvimos 139 permisos, y ahorita yo creo que no llevamos ni 10, indicó.