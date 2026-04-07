Covena: el tesoro silvestre que florece en los cerros de Nogales

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La aparición de esta planta endémica durante la primavera revive una tradición regional ligada a la búsqueda de su bulbo comestible, cuyo crecimiento enfrenta amenazas por la urbanización y el cambio climático

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/04/2026 11:32 AM.
En Nogales y editada el 07/04/2026 11:39 AM.