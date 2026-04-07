Investigan muerte de mascota con impacto de bala en colonia CTS-Croc

Residente de la colonia CTS-Croc reportó a las autoridades la presencia de su mascota con un impacto de bala en la cabeza y desorden al interior de su domicilio en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 16:20 horas que elementos preventivos comisionados al departamento de Bienestar Animal, fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Arroyo Celaya de la colonia en mención, donde reportaban a un can muerto aparentemente con violencia extrema.
En el lugar los agentes se entrevistaron con una mujer de 55 años, quien les manifestó haber llegado a su domicilio a las 14:30 horas se percató que su perrita de nombre “chiquita” de 3 años de edad se encontraba sin vida debajo de una mesa que se encuentra en su patio.
Dijo que el revisarla notó que a simple vista tenía un orificio del lado izquierdo de su cabeza, revisando al interior de su domicilio donde notó que varias cosas estaban removidas en una de las habitaciones.
La afectada aseguró que desconoce de momento si le haga falta algo, ante lo sucedido le fueron leídos sus derechos como víctima de delito, por dicha autoridad quien dio aviso al departamento de Servicios Periciales de la FGJE de Sonora para que realicen las diligencias correspondientes.