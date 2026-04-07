Investigan muerte de mascota con impacto de bala en colonia CTS-Croc

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Una mujer denunció que encontró a su perrita sin vida con una herida en la cabeza y desorden en su domicilio, por lo que autoridades ya iniciaron las diligencias correspondientes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/04/2026 04:37 PM.
En Nogales y editada el 07/04/2026 04:43 PM.