Jornada gratuita de salud llegará a Plaza Hidalgo este 12 de abril en Nogales

En el marco del Día Mundial de la Salud, 7 de abril, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la oficina encargada del cuidado en este importante tema organizó una serie de revisiones gratuitas en las principales plazas públicas del centro de la frontera, en preparación de lo que será una jornada masiva de salud este día 12 en la plaza Miguel Hidalgo.
Viviana García titular de salud en Nogales, manifestó dentro de estas jornadas los ciudadanos pudieron acceder a revisiones ambulatorias de síntomas sencillos que pudieran significar una alerta para su futuro bienestar, con orientación médica y una posible canalización en caso de que se detecte un problema de mayor gravedad.
Mire, aquí más que nada es la prevención. Es lo que queremos sembrar en la cultura mexicana, en la cultura nogalense, la prevención. Lamentablemente estamos en cifras rojas en lo que viene siendo obesidad, hipertensión, diabetes mellitus. Entonces todo lo que queremos cultivar es la prevención. Tenerlos aquí, detectarlos aquí y darle posterior seguimiento en la Dirección de Salud Municipal en donde contamos con médico general, atención por odontología, nutrición, abordaje por psicología, indicó.
Igual aquí en la presente plaza, la Plaza Miguel Hidalgo, va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La diferencia del día de hoy es que vamos a contar afortunadamente con médicos especialistas. Nos van a estar apoyando traumatólogos y pediatras, al igual que todo lo que tenemos aquí, nuestro personal. Para ustedes, sabemos que lamentablemente las consultas por los médicos especialistas a veces se nos salen de nuestro presupuesto. Entonces traerlas a la comunidad para que no haya ninguna limitante, manifestó García.