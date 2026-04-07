Jornada gratuita de salud llegará a Plaza Hidalgo este 12 de abril en Nogales

...

En el marco del Día Mundial de la Salud, el Ayuntamiento de Nogales realizó revisiones médicas preventivas en el centro de la ciudad y anunció una jornada masiva con especialistas este domingo, enfocada en la detección oportuna de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/04/2026 03:48 PM.
En Nogales y editada el 07/04/2026 03:53 PM.