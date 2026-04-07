Miles de niños celebran Pascua con búsqueda de huevos en Nogales

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Más de 3 mil huevos de pascua fueron escondidos en el Parque Industrial de Nogales, donde autoridades municipales y familias participaron en una jornada recreativa que promovió la convivencia, las tradiciones y el sano esparcimiento infantil

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/04/2026 11:08 AM.
En Nogales y editada el 07/04/2026 11:12 AM.