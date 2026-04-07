Miles de niños celebran Pascua con búsqueda de huevos en Nogales

Más de 3,000 huevos de pascua fueron buscados por pequeños en las instalaciones del Parque Industrial de Nogales, Sonora, en una jornada donde la estrategia financiera y el trabajo hacia la infraestructura cedieron el paso a la alegría infantil. El presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, junto a la tesorera, Julia Patricia Huerta Rivera, manifestaron que esta jornada es un festejo para que los pequeños de Nogales disfruten de un espacio de esparcimiento sano y seguro.
En una colaboración entre diversas dependencias, como el Instituto Municipal del Deporte, Oficialía Mayor y Preparatoria Municipal, el gobierno de la ciudad celebró en los terrenos del FOPIN y transformó el espacio operativo en un campo de juegos donde la suma de estas voluntades permitió entregar un festejo integral para las familias nogalenses.
Se escondieron más de 3,000 huevitos para que las niñas y los niños pudieran encontrarlos. Estamos aquí en el solar del FOPIN, donde se pudo hacer esta colecta de huevitos. También tenemos un show de lucha libre y agradecemos muchísimo la aportación de este show. También hay diversas dinámicas, diversos jueguitos, incluso jueguitos mexicanos, para que los niños puedan disfrutar esta mañana, comentó la tesorera.
Agregó que el Ayuntamiento de Nogales busca crear estos espacios de esparcimiento por medio de la colaboración de diferentes dependencias, desde lo deportivo hasta los valores, demostrando que la función pública tiene un rostro humano y cercano a las familias.
Las obras de infraestructura crean bienestar, crean beneficio, es una labor social. Pero estas labores de convivir, aprovechar las tradiciones y relacionarlas o vincularlas con la parte espiritual es muy importante porque va de la mano todo junto con pegado, lo espiritual, lo social, con las tradiciones. Por eso es de suma… suma relevancia estos eventos, dedicarle parte de nuestro domingo a las familias y al convivio en sana paz, recordando todas esas tradiciones, manifestó el alcalde.