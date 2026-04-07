Persecución en Nogales termina con dos detenidos y vehículo robado asegurado

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Elementos municipales capturaron a dos jóvenes tras una persecución sobre la avenida Tecnológico; el vehículo en el que huían contaba con reporte de robo y terminó volcado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/04/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 07/04/2026 04:57 PM.