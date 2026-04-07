Persecución en Nogales termina con dos detenidos y vehículo robado asegurado

Un par de sujetos que tripulaban un vehículo robado fueron detenidos por la policía municipal tras una persecución por la avenida Tecnológico.
De acuerdo con el reporte policial se trata de Pedro J. “N”, de 24 años y de Jesús A. “N” de 20 años quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.
El hecho se registró a las 23:33 horas del 06 de abril del 2026, elementos de la Policía Municipal al encontrarse en recorridos de prevención sobre dicha avenida a la altura de la colonia El Rodeo, cuando observan un vehículo tipo pick-up de la marca Ford Rangers de color blanco de modelo atrasado que circulaba por la calle Buena Vista ingresando intempestivamente a la avenida sin realizar el alto correspondiente.
Por tal motivo procedieron a darle seguimiento para marcarle el alto logrando verificar que las placas no corresponden al vehículo, siendo que al estar cerca de la unidad le marcan el alto, pero el conductor decidió imprimir mayor velocidad, iniciándose la persecución.
Fueron los elementos del Grupo Operativo Táctico quienes lograron cerrarles el paso a la altura de la avenida de los Maestros, siendo en esos momentos que al intentar evadir a los oficiales el conductor del pick-up al dar reversa perdió el control y terminó volcado sobre su costado derecho.
En el momento los tripulantes señalados fueron retenidos, los cuales fueron puesto a disposición del Centro de Atención Temprana y el vehículo remolcado a los patios del corralón del C5, haciendo mención que la unidad contaba con reporte de robo de ese mismo día.