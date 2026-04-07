Refuerza OOMAPAS operativos y alcanza hasta 95% de eficiencia en alcantarillado

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Durante el periodo previo a Semana Santa, el organismo atendió más de 400 acciones en agua potable y 327 en drenaje, además de endurecer medidas contra tomas clandestinas, incluyendo sanciones económicas de hasta 75 mil pesos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/04/2026 12:02 PM.
En Nogales y editada el 07/04/2026 12:14 PM.