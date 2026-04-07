Refuerza OOMAPAS operativos y alcanza hasta 95% de eficiencia en alcantarillado

Un intenso operativo de mantenimiento previo al periodo vacacional de Semana Santa se compartió ayer durante la Mesa del Agua e Infraestructura Social 655, encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, con una eficiencia elevada a pesar de los días de asueto del personal del organismo.
Leonardo Sandoval Mendoza, director del OOMAPAS, informó que el equipo de guardia se concentró en atender puntos críticos de la ciudad. Tal es el caso de una línea de ocho pulgadas en la avenida Obregón, frente al Hotel Plaza, lo cual se realizó entre jueves y viernes, así como el reemplazo de tubería antigua de la calle Morelos, la cual era de asbesto y representaba un problema añejo.
Se concluyeron el 31 de marzo 401 acciones y tenemos pendientes por resolver 111. Estos últimos, la última semana, trunca como lo mencionamos, concluyeron con 45 acciones y cerramos el mes con un 78% de eficiencia en agua potable, siendo 11 reparaciones de fuga en tuberías, 18 reparaciones de fuga en toma y 16 de varios, mencionó Sandoval.
Sandoval advirtió que no se tolerarán las tomas clandestinas, las cuales no solo afectan las finanzas del municipio, sino que provocan fugas importantes como la registrada en el recinto fiscal; además, actualmente existen 5 procesos legales abiertos contra ciudadanos que han incurrido en estas prácticas, bajo el argumento de que, si bien el agua es un derecho, la infraestructura para captarla y distribuirla tiene un costo y debe ser respetada por todos.
Entonces, estamos hablando, no nomás es agua potable, pues no hay que olvidarnos de lo que es el saneamiento, que es por el estilo de cargo. Entonces, hay reglas, hay leyes, que ya hay iniciativas de la ley de aguas que vienen un poquito más severas en ese aspecto, porque no puedes estar dañando las instalaciones y haciendo ese tipo de prácticas, indicó.