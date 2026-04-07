Riña por conexión eléctrica deja dos lesionados con arma blanca en colonia Romanza

Una persona reportó a las autoridades que al encontrarse en la zona de invasión de la colonia Romanza en Nogales, Sonora, otro sujeto lo agredió con un cuchillo a él y a su hermano tras rencillas.
El informe policial detalla que fue a las 20:00 horas que elementos preventivos acudieron a la calle final del fraccionamiento señalado donde se encuentra la invasión, ya que reportaban a dos personas lesionadas con arma blanca.
En el lugar se entrevistaron con Jesús C. de 47 años de edad, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse en su domicilio llegó un vecino a quien conoce como Manuel el cual le reclamó el por qué se había conectado al registro de la Comisión Federal de Electricidad.
Dijo que el agresor le gritó qué si vivía muy a gusto en ese lugar, él se encargaría de que se fuera, para posteriormente lanzarle un golpe en el rostro, por lo que salió a fuerza de carrera para ponerse a salvo, siendo seguido por éste con un cuchillo entre sus manos.
En ese momento dijo que intervino su hermano Sergio quien le pidió al agresor que soltara el cuchillo intentando calmar al de nombre Manuel, pero este lesionó con el arma a su hermano en la mano derecha y posteriormente se retiró.
El informe detalla que ante lo sucedido se trasladó a los afectados al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado el de nombre Sergio con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida y el reportante con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.
Sobre el caso dicha autoridad hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación