Riña por conexión eléctrica deja dos lesionados con arma blanca en colonia Romanza

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Un conflicto entre vecinos derivó en una agresión con cuchillo que dejó a dos hombres heridos; uno de ellos presenta lesiones que tardan más de 15 días en sanar, en hechos ocurridos en una zona de invasión

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/04/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 07/04/2026 04:47 PM.