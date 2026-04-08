Arrestan a sujeto por agresión en sector Las Bellotas

Un residente de la colonia Las Bellotas en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades que sorprendió a su pareja con otra persona al interior de su recamara el cual lo golpeó siendo detenido el agresor por la policía municipal.
El informe policial detalla que fue a las 22:30 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Fresno Grande de la colonia en mención donde reportaban una riña.
En el lugar observaron en la puerta de la vivienda a una persona del sexo masculino de nombre Víctor el cual les manifestó que momentos antes encontró a su pareja con una persona en el interior de su recámara.
Dijo que al reclamarle lo comenzaron a golpear resultando lesionado, encontrando en el lugar al responsable de las lesiones por lo que procedieron a la detención de quien dijo llamarse Felipe I. "N" de 24 años.
Fueron paramédicos de Cruz Roja quienes trasladaron al lesionado a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.
Mientras que el agresor fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, para el deslinde de responsabilidades.