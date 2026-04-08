Arrestan a sujeto por agresión en sector Las Bellotas

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El afectado fue agredido al encarar a su pareja en la colonia Las Bellotas; el presunto responsable fue detenido por la Policía Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/04/2026 04:00 PM.
En Nogales y editada el 08/04/2026 04:03 PM.