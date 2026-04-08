Avanza rehabilitación de red hídrica en Nogales con reparación de tubería clave

La sesión número 656 de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social destacó la reparación de la tubería de agua potable de 14 pulgadas en la calle Arroyo Celaya, una acción clave dentro del proyecto de rehabilitación de cerca de 4 kilómetros de línea, con el objetivo de mejorar el abasto en el sector y reducir el desperdicio ocasionado por fugas.
La reunión fue encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y por el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, quienes dieron seguimiento a las acciones enfocadas en fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad.
Durante la sesión, Leonardo Sandoval Mendoza reconoció el esfuerzo del personal del organismo operador por su trabajo en la optimización del recurso hídrico, al destacar que, mediante un mejor control de los dispendios y la eliminación de reconexiones irregulares, se ha logrado disponer de mayor volumen de agua en los rebombeos Sáric y Aeropuerto, en comparación con años anteriores.
Como resultado de estas acciones, se ha incrementado la dotación de agua potable hasta en 30 litros por segundo, lo que representa una mejora importante en el abastecimiento, principalmente para las zonas del sur de la ciudad.
Este avance reafirma el compromiso de las autoridades municipales con el fortalecimiento de los servicios básicos y con una gestión más eficiente del agua en beneficio de las familias nogalenses.