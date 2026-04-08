Avanza rehabilitación de red hídrica en Nogales con reparación de tubería clave

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Autoridades destacan mejora en el abasto de agua tras trabajos en línea de 14 pulgadas y acciones para reducir fugas e irregularidades en el sistema

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/04/2026 12:15 PM.
En Nogales y editada el 08/04/2026 12:20 PM.