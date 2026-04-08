Detienen a joven por agredir a sus padres y enfrentar a policías en Nogales

Un residente de la colonia Luis Donaldo Colosio fue detenido por la Policía Municipal luego de agredir a sus padres por pedirle que se pusiera a trabajar y posteriormente intentar golpear a los agentes preventivos en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 17:58 horas que agentes municipales se trasladaran a la colonia señalada donde reportaban un caso de violencia familiar.
En el lugar observaron a una mujer que les solicitó que ingresar a su casa, donde se encontraba un joven el cual al notar la presencia de los oficiales se paró de un sillón de manera agresiva lanzando agresiones verbales en contra de los oficiales.
Posteriormente comenzó a lanzarles golpes y patadas, logrando controlar al de nombre Jesús E. "N" de 21 años, a quien le colocaron los candados de mano, para luego entrevistarse con la reportante de quien se omiten sus generales.
La mujer manifestó que momentos antes al encontrarse en su domicilio, su esposo le dijo a su hijo que se pusiera a trabajar, tomando este una actitud agresiva, amenazando a su padre con golpearlo y causar daños en el domicilio y su vehículo.
Dijo que ella al intervenir para tratar de tranquilizar a su hijo éste comenzó a agredirla verbalmente también, por lo que le solicitó que se fuera de su casa o que llamaría a la policía, a lo que le contestó que no lo podrían detener que él se escaparía, retando a que lo hiciera mientras esperaría sentado en la sala, con los resultados antes mencionados.
Dicha autoridad informó de lo anterior al Centro de Atención Temprana con Detenido donde se ordenó que el agresor fuera puesta a su disposición, para el deslinde de responsabilidades.