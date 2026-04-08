Detienen a joven por agredir a sus padres y enfrentar a policías en Nogales

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El sujeto fue arrestado tras un reporte de violencia familiar en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde también intentó golpear a los agentes municipales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/04/2026 04:10 PM.
En Nogales y editada el 08/04/2026 04:17 PM.