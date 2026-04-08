Golpean y asaltan a hombre en la colonia Fundo Legal

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La víctima fue atacada por varios sujetos mientras caminaba por la calle Fenochio; le robaron cartera y celular, y fue hospitalizado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/04/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 08/04/2026 04:10 PM.