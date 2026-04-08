Golpean y asaltan a hombre en la colonia Fundo Legal

Una persona fue víctima de sujetos que lo agredieron para despojarlo de sus pertenencias cuando caminaba por calles de la colonia Fundo Legal en Nogales, Sonora, siendo internado en el Hospital IMSS Bienestar.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 06:06 horas que agentes preventivos acudieron al Hospital donde reportaban la presencia e internación de un lesionado.
En el lugar se entrevistaron con Joel de 52 años, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse caminando por la calle Fenochio de la colonia señalada, varios sujetos se le acercaron comenzando a golpearlo en diferentes partes del cuerpo sin mediar palabras.
Dijo que los desconocidos lo despojaron de su cartera y su teléfono celular, siendo valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.