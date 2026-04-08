Localizan sana y salva a menor con Alerta Amber en Nogales

Como resultado de labores de investigación y seguimiento inmediato, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) localizó sana y salvo a una adolescente de 15 años que contaba con Alerta Amber, confirmándose que en ningún momento estuvo en situación de riesgo.
La menor, identificada como Ruth Hernández, fue ubicada en la colonia Lomas de Anza, en Nogales, Sonora, durante la mañana de este miércoles 8 de abril; tras su localización, personal especializado verificó su estado de salud, determinando que se encontraba en condiciones físicas adecuadas.
De acuerdo con las primeras entrevistas ministeriales, la adolescente manifestó que su ausencia fue voluntaria, derivada de conflictos familiares y afectaciones emocionales que enfrenta actualmente, descartando haber sido víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció fuera de su domicilio.
Asimismo, refirió que durante su ausencia se mantuvo en el domicilio de una amiga, también menor de edad, en Ímuris, sin proporcionar mayores detalles al respecto.
La menor fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se iniciaron las acciones para su valoración psicológica y seguimiento integral, con el objetivo de salvaguardar su bienestar emocional y restituir su entorno familiar en condiciones adecuadas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso de actuar con prontitud en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, así como de garantizar la atención integral de niñas, niños y adolescentes, priorizando en todo momento su interés superior y protección.