Localizan sana y salva a menor con Alerta Amber en Nogales

...

La adolescente de 15 años fue ubicada tras labores de investigación; autoridades confirmaron que su ausencia fue voluntaria y no estuvo en riesgo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/04/2026 03:22 PM.
En Nogales y editada el 08/04/2026 03:24 PM.