Ofrece Salud Municipal atención médica gratuita y medicamentos sin costo en Nogales

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La dependencia brinda consultas de medicina general, odontología, nutrición y psicología, además de farmacia interna para apoyar la economía de las familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/04/2026 12:20 PM.
En Nogales y editada el 08/04/2026 12:27 PM.