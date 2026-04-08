Ofrece Salud Municipal atención médica gratuita y medicamentos sin costo en Nogales

La Dirección de Salud Municipal de Nogales, Sonora, mantiene a disposición de las familias nogalenses servicios médicos gratuitos de medicina general, odontología, nutrición, enfermería y psicología, además de contar con farmacia interna para entregar, sin costo, los medicamentos recetados que se encuentren en existencia.
La directora de Salud Municipal, Viviana García Ruiz, invitó a la ciudadanía a aprovechar estos servicios, diseñados para atender de manera profesional y accesible a la comunidad.
Queremos que las familias nogalenses sepan que en Salud Municipal cuentan con atención médica gratuita y de calidad, con servicios pensados para cuidar su bienestar de manera integral, expresó.
Además de la consulta, buscamos apoyar la economía de las y los pacientes con la entrega gratuita de medicamentos disponibles en nuestra farmacia interna, para que salgan con su tratamiento completo, señaló.
Estos servicios son para la comunidad y están al alcance de todas y todos. La invitación es a que se acerquen, se atiendan y hagan de la salud una prioridad, agregó García Ruiz.