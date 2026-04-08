Operativo binacional en Nogales genera expectativa por posible narco túnel

Autoridades norteamericanas y mexicanas se coordinaron en acciones policiales en los dos lados de la frontera de ambos Nogales, para el cumplimento de una orden de cateo en un domicilio ubicado a pocos metros de la línea fronteriza en Nogales, Arizona, realizado por agentes de la DEA y HSI.
Desde el lado mexicano se observó a personal de la DEA y HSI que, en coordinación otras agencias locales, realizaron dicho operativo (cateo o revisión) en una residencia ubicada sobre la calle Internacional, del lado americano en Nogales, Arizona.
En la zona fue evidente la presencia de agentes con equipo táctico llevando a cabo diligencias desde temprana hora incluso se documentó que los miembros de una familia que supuestamente residían en el lugar fueron sacados del domicilio y sentados en la banqueta.
Al mismo tiempo efectivos de la Marina de México y de la Policía Estatal de Seguridad Pública arribaron a la avenida Internacional y Callejón Hidalgo donde mantuvieron presencia por varias horas, sin dar información sobre el motivo de su despliegue en la zona.
Se documentó que las autoridades mexicanas resguardaron un domicilio que tiene más de una década que fue asegurado por la extinta PGR hoy FGR donde en su momento se localizó un narco túnel, así como un inmueble aledaño.
Residentes de Nogales, Sonora con residencia en los sectores cercanos señalaron a los representantes de los medios de comunicación que en horas de la madrugada al menos dos helicópteros sobre volaron la línea fronteriza casi al ras del cerco metálico, provocando algunos daños en los patios de sus propiedades en la colonia Buenos Aires.
Se presume que como en otras ocasiones esta acción pudiera tratarse de algún narco túnel, sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad local o extranjera, han dado a conocer mayores detalles sobre la situación y si tienen conexión de alguna manera entre sí.
Según datos oficiales desde la década de 1990 se han descubierto más de 127 túneles, la mayoría en Nogales, el túnel más reciente que conecta a ambos Nogales fue localizado el pasado 19 de diciembre del 2025 y otro anterior el mes de marzo del mismo año.