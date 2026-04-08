Operativo binacional en Nogales genera expectativa por posible narco túnel

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Agencias de Estados Unidos ejecutaron un cateo en Nogales, Arizona, mientras autoridades mexicanas resguardaron inmuebles en la frontera; no se descarta relación con túneles clandestinos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 08/04/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 08/04/2026 04:31 PM.