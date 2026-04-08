Patrocinio permite cambiar prótesis a mujer en Nogales y abre puerta a más apoyos

Gracias al patrocinio de una empresa de Nogales, Sonora, fue posible ayudar a una mujer que solicitó apoyo para una nueva prótesis y la atención de una segunda persona que en su momento será beneficiada.
Francisco Trujillo, director y cofundador de Arsobo-Proyectos Integrales en esta frontera de Nogales, informó que en días pasados Carolina fue beneficiada con todo lo que necesitaba para su nueva prótesis; aseguró que la atienden desde el 2015.
Nosotros como organización no lucrativa proporcionamos a las personas con discapacidad lo que necesita sin importar si tienen el recurso para cubrir el costo o no se hace por principio. Carolina es pacientita de nosotros desde el 2015 y en numerosas ocasiones ha venido para remplazar y ajustar el pie, cosas de ese tipo, explicó.
En esta ocasión, debido al reportaje nos habló una persona, patrocinador, nos dijo que ella iba a cubrir los gastos, por lo que ella (Carolina) vino, se le atendió, se le cambió el pie, todo lo que ella necesitaba. Ella salió de aquí con su prótesis ya en forma como debe de ser; sin embargo, si no hubiera habido un patrocinador ella hubiera recibido todo lo que estaba necesitando, aseguró.
Entonces, te repito: si no hubiera habido patrocinador, nosotros hubiéramos buscado la forma de absorber ese costo como lo hacemos con muchas otras personas. Carolina se fue muy satisfecha, nos dio las gracias, se portó muy bien. Nosotros nunca hemos tenido un problema con ella, expuso.
Esa es una parte que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En un principio nos pedía la gente cartas para solicitar ayuda, le dábamos lo que necesitaban y nunca nos volvíamos a ver. No sabemos qué hacían con el dinero. Entonces, decidimos no hacer eso; si alguien viene y necesita patrocinio, nosotros le buscamos el patrocinio o le pedimos que vaya a alguna de las dependencias municipales, o si tienen algún patrocinador y nos solicitan un documento, nosotros nos comunicamos directo con el patrocinador y el beneficiario no recibe dinero, dijo.
La han criticado y he leído algunos de los comentarios que han subido a raíz de este reportaje, pero directamente fue un beneficio, una ayuda para otras personas que requieran ese mismo tipo de ayuda, porque el patrocinador se ofreció y nos dijo que si había alguna otra necesidad de alguna persona en ese tipo de situación le hablábamos y que ellos estaban dispuestos a ayudar también. Entonces salió algo muy bueno también, añadió.
La gente de Compassion Home nos ha traído gente que ellos han detectado ahí, que si si ya no sirve, que tienen algún problema de férula o algún problema de otro tipo, y si está a nuestro alcance, lo hemos hecho sin tomar en cuenta que viva en situación de calle o que tenga problemas de drogadicción, y esto es un mensaje también para todos aquellos que tienen una necesidad y que esté dentro de nuestras posibilidades de ayudarnos: lo vamos a hacer, tengan o no tengan el recurso, concluyó.
La gente de Compassion Home nos ha traído gente que ellos han detectado ahí, que si si ya no sirve, que tienen algún problema de férula o algún problema de otro tipo, y si está a nuestro alcance, lo hemos hecho sin tomar en cuenta que viva en situación de calle o que tenga problemas de drogadicción, y esto es un mensaje también para todos aquellos que tienen una necesidad y que esté dentro de nuestras posibilidades de ayudarnos: lo vamos a hacer, tengan o no tengan el recurso, concluyó.