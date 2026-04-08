Realizan jornada de limpieza en El Represo para promover espacios dignos

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Autoridades municipales y jóvenes voluntarios participaron en labores de mantenimiento para fortalecer la convivencia familiar y fomentar la cultura del cuidado ambiental

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/04/2026 12:06 PM.
En Nogales y editada el 08/04/2026 12:15 PM.