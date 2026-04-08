Realizan jornada de limpieza en El Represo para promover espacios dignos

Para fortalecer el cuidado de los espacios recreativos y fomentar entornos dignos para la convivencia familiar, el gobierno de la ciudad realizó una jornada integral de limpieza y mantenimiento preventivo en el Centro Recreativo El Represo, en el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz en Nogales, Sonora.
La actividad fue coordinada de manera conjunta por el Instituto Nogalense de la Juventud y el Instituto Municipal del Deporte, como parte de un esfuerzo institucional enfocado en la recuperación de espacios públicos, luego de la alta afluencia registrada durante las festividades de Pascua.
Glenn Lizárraga Arredondo, director del Instituto Nogalense de la Juventud, destacó que estas acciones forman parte de una visión de corresponsabilidad social que busca involucrar a las nuevas generaciones en el cuidado de su entorno.
Estas jornadas nos permiten no solo recuperar espacios públicos, sino también fortalecer entre las y los jóvenes una conciencia ecológica y de participación comunitaria. Cuidar nuestra ciudad es una tarea compartida entre gobierno y ciudadanía, expresó.
Es muy valioso ver a las juventudes involucrarse en este tipo de actividades, porque además de promover hábitos saludables, también se fomenta el sentido de pertenencia y la responsabilidad social, agregó.
Mantener limpios los parques, las canchas y las áreas verdes es fundamental para que más personas se animen a caminar, correr y realizar actividad física en entornos seguros y agradables. El deporte también se fortalece cuando contamos con espacios dignos, señaló.
La limpieza y el orden también son parte de una cultura de paz y bienestar. Entre todas y todos podemos preservar estos espacios para beneficio de las familias nogalenses, puntualizó.