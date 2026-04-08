Reconocen a policías y bomberos por actos destacados en Nogales

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El Gobierno Municipal premió a elementos que lograron importantes aseguramientos y acciones de rescate, destacando su compromiso con la seguridad y la ciudadanía

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 08/04/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 08/04/2026 04:45 PM.