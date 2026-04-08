Reconocen a policías y bomberos por actos destacados en Nogales

Un merecido reconocimiento por su actuar en salvaguardar la integridad de sus conciudadanos, fue realizado este miércoles por el Ayuntamiento de Nogales a través de la Comisaria de Seguridad Publica, durante el homenaje del Policía y Bombero del mes, correspondiente a febrero de 2026.
El evento encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, contó con la presencia del anfitrión y comisario de Seguridad Publica, Luis Arturo Corrales, junto al regidor y presidente de la comisión de honor Martin Ortega, la sindica de la comuna Edna Elinora Soto y el comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos, Cesar Ramon Vélez.
Dentro de la ceremonia se reconoció a los oficiales de la Policía Municipal Naydelin Margarita Zamudio y José Inocente López, quienes lograron la detención de dos sujetos en posesión de 13 kilos de fentanilo, armas de fuego y cartuchos útiles, mientras por su parte el cuerpo de Bomberos se destacó el desempeño de Víctor Antonio Cantúa y Miguel Ángel Cruz, quienes demostraron ser pilares de la institución de rescate en la ciudad.
“Nadie entendería a un bombero, a un policía, cuando está enfrente de una situación y de una circunstancia que tiene que tomar una decisión por encima de su familia, por encima de cualquier situación social y familiar. Nadie nos entendería. Sin embargo, ese entendimiento y ese razonamiento nos lleva al reconocimiento. Y esa es la diferencia de una persona cuando se reconoce por algún acto heroico”, mencionó el alcalde.
El presídium entrego estímulos económicos y placas conmemorativas a los integrantes de las ternas ganadoras, además de que se presentaron videos representativos en cada una de las premiaciones, lo que dejó en evidencia el riesgo constante que enfrentan los uniformados.
“Imagínense a los dos, a Nayeli y a José, lo que ellos decomisaron, todo lo que sacaron de la calle. Y cuando digo sacaron, todas las estupefacientes que no llegan a la calle, a todas las personas que se ponen a disposición, todos esos riesgos. Cuando en la mesa de seguridad a cada corporación de diferente nivel les toca exponer diariamente todo lo que se hace y todo lo que pudo haber ocasionado en no atender eso”, indicó.