Refuerzan seguridad en Nogales con inversión millonaria en armamento

Con el objetivo de dignificar la labor policial y fortalecer la protección ciudadana, el Ayuntamiento de Nogales concretó una inversión superior a los 4.5 millones de pesos en equipo táctico y armamento de última generación, durante la entrega de 30 pistolas marca Glock de quinta generación y 50 rifles de asalto Sig Sauer de fabricación suizo alemana, equipamiento que moderniza y completa el arsenal de la corporación, garantizando que los elementos cuenten con lo necesario para proveer de seguridad a los ciudadanos.
De acuerdo al presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, quien encabezó esta entrega, este equipamiento, fuera del valor monetario, representa un compromiso con la integridad de los oficiales, quienes ahora cuentan con estas herramientas de protección, lo cual consideró como una responsabilidad que se ha reafirmado en cada año, buscando que los agentes dispongan, al menos de las herramientas básicas para cumplir con su deber en un entorno de transparencia, con la esperanza de que solo se utilicen en los casos de urgencia y en ultima instancia.
La seguridad debe tener la seriedad, la seriedad que uno le debe de imponer a través de estos equipos que uno entrega, de las capacitaciones, del reconocimiento, de la entrega de cada uno de ellos. Es como se debe de tratar a la seguridad, con seriedad, con seriedad y con respeto que cada uno de ustedes merece, manifestó el alcalde.
El alcalde reiteró, que, aunque el armamento es un equipo de protección necesario, el dese primordial de la autoridad es que los oficiales nunca se vean en la necesidad de accionarlo, sin embargo, enfatizó que, en caso de ser requerido para salvaguardar a las familias nogalenses o su propia vida, el entrenamiento y la calidad del arma, sean factor determinante en mantener un entorno seguro.
Gracias nuevamente por estar aquí, por cuidarnos, por apreciar este momento y les digo por última vez en este discurso de agradecimiento, agradecimiento de dotación, de entrega de armas, ojalá y nunca los propios armas, pero si la deberían haber usado, ahí quisieran un entorno seguro para ustedes, indicó.