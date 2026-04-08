Refuerzan seguridad en Nogales con inversión millonaria en armamento

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El Gobierno Municipal destinó más de 4.5 millones de pesos en equipo táctico, incluyendo pistolas Glock y rifles Sig Sauer, para fortalecer la capacidad operativa policial

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 08/04/2026 04:55 PM.
En Nogales y editada el 08/04/2026 04:59 PM.