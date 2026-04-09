Advierten riesgos por uso de sueros vitaminados sin supervisión médica en Nogales

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Tras muertes en Hermosillo, autoridades y especialistas llaman a evitar la automedicación con estas soluciones, disponibles sin receta en farmacias de la frontera

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/04/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 09/04/2026 04:28 PM.