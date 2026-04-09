Advierten riesgos por uso de sueros vitaminados sin supervisión médica en Nogales

Los sueros vitaminados son de venta abierta al pública en cualquier farmacia de esta frontera de Nogales, Sonora, la recomendación de los profesionales de la salud es a no suministrarse estas mezclas sin antes ser consultado por médicos especialistas.
Luego de la muerte de varias personas que recibieron la transfusión de sueros vitaminados en una clínica en la ciudad de Hermosillo, estos productos continúan con su demanda entre la población su precia actual en la presentación de un litro es de aproximadamente 350 pesos y su venta es abierta a quien lo solicite ya que no requiere de una receta médica.
La doctora Fernanda Torres, medico de servicio social en la Cruz Roja de Nogales, recomendó a no auto medicarse estas dosis de vitaminas y respetar los protocolos médicos que inician con la elaboración de análisis clínicos para determinar al paciente con deficiencias graves de vitaminas quienes sí pueden necesitarlo.
Solo las personas que tengan deficiencias de vitaminas, pero para eso necesitamos un protocolo hacer estudios y ver si es apto el paciente para administrarle el suero…Se trata de una carga grande de vitaminas y se debe de tener precaución con pacientes que tengan hipertensión y diabéticos sobre todo, explicó Torres.
Primeramente no se aplican sueros vitaminados solo con explorar al paciente se necesitan hacer estudios, en Cruz Roja mexicana aplicamos solución intravenosa con medicamento a pacientes con gastroenteritis severas, deshidrataciones, pacientes que realmente esas soluciones al cuerpo, detalló.
Todas las vitaminas que contienen los sueros las encontramos en los alimentos y es más viable que comamos saludablemente hagamos ejercicio y así podamos tener una vida saludablemente, comentó.
Aquí se atendió inmediatamente por parte de la Secretaría de Salud del Estado y con nosotros para descartar que hubiera esos sueros contaminados y al parecer y desgraciadamente solo es en Hermosillo hasta ahorita, si hay una coordinación y si hay una plática que se va dar en estos días para prevenir más y eliminar el riesgo si lo hubiera, finalizó.