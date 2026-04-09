Alcalde de Nogales defiende actuación en Bienestar Animal y anuncia inversión

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Tras denuncias en redes, el municipio asegura que se siguieron protocolos ante perros agresivos, aunque sancionará el lenguaje del personal y destinará 2.5 millones de pesos para mejorar el centro

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/04/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 09/04/2026 05:01 PM.