Alcalde de Nogales defiende actuación en Bienestar Animal y anuncia inversión

Ante las recientes denuncias en redes sociales sobre supuestos maltratos en el Centro de Bienestar Animal, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales mencionó que tras revisar los videos difundidos, se determinó que el personal actuó bajo los protocolos de seguridad ante perros agresivos, aunque condenó el lenguaje soez utilizado por los empleados, además de que anunció en las próximas semanas se mejorará la situación de estas instalaciones con una inversión de 2.5 millones de pesos.
El proyecto de mejora no solo contempla la rehabilitación de la infraestructura con apoyo estatal, sino también un programa de capacitación técnica y equipamiento para el personal, todo esto con el énfasis del cuidado a la salud pública y el control de enfermedades como la rickettsia, destacando que Nogales mantiene índices positivos gracias a las labores de prevención que no deben de verse opacados por la desinformación.
Lo que descalifico en ese video es la mala actitud, las palabras obscenas. Eso sí, no lo permito, no lo tolero y hay que tomar acciones. Y también reconociendo que hay mucha oportunidad en el antirrábico, tanto de la parte técnica como la parte de infraestructura, manifestó el alcalde.
Enfatizó en que las decisiones en torno al “dormir” a los animales capturados, recae exclusivamente en el criterio clínicos de los veterinarios especialistas, quienes determinan el proceder de acuerdo con el estado de salud del animal, además exhortó a los ciudadanos a ser dueños responsables, señalando que el abandono de mascotas en la vía pública es el origen del problema que el centro tiene que atender diariamente.
Pero bueno, vamos a continuar con esto, estimado Daniel, en construir ahí todas las posibilidades y que sean parte de la solución, verdaderamente parte de la solución y no de queja, no de manifestarse en la falta de razón y malinformar a la ciudadanía, malinformar a la ciudadanía, usar fotos, videos de antes y me van a escuchar y se van a molestar, pero yo también tengo derecho a decir y a corregirlas y que sobre todo lo que me interesa a mí es la ciudadanía, que no se deje llevar por unos videos o unas personas, unas personas que malinforman y que no son parte de la solución, indicó.