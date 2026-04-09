Aseguran más de 770 dosis de narcótico en operativos en Nogales

Con la coordinación operativa entre elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, en un día de trabajo se logró asegurar más de 770 envoltorios con narcótico en diferentes hechos resultado de los operativos en Nogales.
En la colonia Nuevo Milenio del municipio fronterizo, la Policía Estatal en coordinación con Seguridad Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) a niveles federal localizaron un vehículo Dodge, línea Ram con reporte de robo en el extranjero donde había alrededor de 207 envoltorios con narcótico, ocho cargadores y 154 cartuchos para arma de fuego.
A través de los operativos de seguridad y combate al delito en la zona conocida como El Greco, la PESP, Guardia Nacional, Defensa, SSPC y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizaron una mochila con 153 envoltorios con hierba verde, 167 con polvo blanco y 110 con sustancia granulada prohibida.
Con los recorridos de vigilancia en la colonia Centro, la Policía Estatal y personal de la SSPC llevaron a cabo la detención de Max “N”, de 28 años de edad cuando aparentemente intentaba huir, sin embargo durante la oportuna intervención se logró detenerlo y asegurar alrededor de 142 envoltorios con narcótico.
Ante la posesión del narcótico, el operativo informó sobre los derechos de las personas detenidas, además de asegurar la sustancia ilícita que quedó a disposición del Ministerio Público para las averiguaciones correspondientes.
La Policía Estatal reitera el llamado a la ciudadanía para reportar el narcomenudeo y otros delitos a la línea de denuncia anónima 089 y hacer uso del número 9-1-1 para emergencias.
Nota: Se informa que las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.