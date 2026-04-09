Aseguran más de 770 dosis de narcótico en operativos en Nogales

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Acciones coordinadas entre corporaciones de los tres niveles de gobierno permitieron el decomiso de droga, cartuchos y un vehículo robado, además de la detención de un presunto implicado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/04/2026 12:34 PM.
En Nogales y editada el 09/04/2026 12:38 PM.