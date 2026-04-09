Aseguran narco túnel en Nogales tras operativo binacional

Autoridades federales confirma el hallazgo y aseguramiento de un narco túnel localizado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Centro de esta frontera de Nogales. Lo anterior luego de un operativo binacional entre autoridades de los diferentes niveles de gobierno de México y Estados Unidos.
La tarde de este jueves el Gabinete de Seguridad de México informó sobre estos resultados que se acreditaron a trabajos de inteligencia, en una operación coordinada con Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Defensamx, Guardia Nacional y SSPC Sonora.
En el lugar se inhabilitó un túnel de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad, con dirección hacia Nogales, Arizona, Estados Unidos.
En el inmueble fue sorprendido y detenido un sujeto vinculado en actividades de contrabando y tráfico de personas, y se aseguraron cartuchos. Estas acciones debilitan las capacidades logísticas de grupos delictivos y refuerzan la seguridad en la zona fronteriza.
Cabe mencionar que el inmueble asegurado del lado mexicano se encuentra ubicado en la esquina que forman las calle Francisco Loureiro o Internacional e Ingenieros, en la colonia Centro, el cual continúa acordonado, y en varias de sus paredes fue escrito un mensaje con aerosol de color negro que reza “Inmueble asegurado FGR C-1 916/26”.
Mientras que en el portón del lugar se encuentra una hoja membretada con sellos de la FGR que resalta el mensaje de “ASEGURADO” Fiscalía General de la República FED/SON/NOG/0000916/2026 “El quebrantamiento de este sello constituye la comisión de un delito federal que se castiga con prisión.
Sobre el caso se pudo confirmar de manera oficial que la movilización del lado americano es decir en Nogales, Arizona responde a una orden de cateo para la revisión de un domicilio en la avenida Internacional muy cerca del muro fronterizo.
Lo anterior en búsqueda de una excavación o narco túnel, donde no encontraron ningún indicio, situación también confirmada por los moradores del lugar que fueron entrevistados por medios de comunicación del vecino país.
Por este medio se informó que agentes de la DEA y HSI de los Estados Unidos en coordinación con otras agencias locales aseguraron el domicilio con vehículos oficiales, donde una familia, con cuatro hijos pequeños, fue sacada de dicha casa sin explicación siendo las 06:00 de la mañana, quienes por varias horas permanecieron sentados en la banqueta de dicha calle hasta ser liberados al no encontrar nada en su domicilio.
Mientras del lado mexicano militares y autoridades estatales cerraron calles alrededor del domicilio citado donde se localizó dicha excavación.