Aseguran narco túnel en Nogales tras operativo binacional

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Autoridades de México y Estados Unidos localizaron un túnel de 79 metros en la colonia Centro; un hombre fue detenido y el inmueble quedó bajo resguardo federal

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/04/2026 03:47 PM.
En Nogales y editada el 09/04/2026 03:50 PM.