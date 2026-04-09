Ataque armado en fraccionamiento Canoas desata movilización

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Sujetos armados irrumpieron en un domicilio y dispararon contra un residente, quien logró huir tras lanzarse por una ventana; autoridades aseguraron casquillos en la escena

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/04/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 09/04/2026 04:38 PM.