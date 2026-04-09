Ataque armado en fraccionamiento Canoas desata movilización

Fuerte movilización policiaca se registró en horas de la noche del pasado miércoles en el fraccionamiento Canoas en Nogales, Sonora, donde sujetos armados irrumpieron en un domicilio disparando en contra de un residente del lugar quien saltó por la ventana del segundo piso para salvar su vida y lograr huir.
El reporte de seguridad pública detalla que fue a las 22:54 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Circuito Canoas donde reportaban detonaciones de arma de fuego.
En el lugar se entrevistaron con una persona del sexo femenino quien les manifestó que al encontrarse en su domicilio escuchó detonaciones de arma de fuego, asomándose al exterior donde observó a dos personas del sexo masculino salir a fuerza de carrera por un costado del edificio.
Observando a otra persona quejarse de dolor en el abdomen quien también se retiró del lugar, por lo que al realizar una inspección observaron tres castillos percutidos calibre 9mm, por lo que procedieron a acordonar el lugar entregando la escena al departamento de Servicios Periciales de la FGJE de Sonora.
Sobre este caso residentes del sector señalaron a las autoridades que sujetos armados entraron a la fuerza al domicilio donde se escucharon las detonaciones y posteriormente la caída de la persona que se arrojó desde el segundo piso y huyo.
Se informó que este hecho violento se habría registrado en una zona cercana a un punto de venta de drogas (tiradero), lo que podría estar relacionado con el contexto del incidente.