Impulsan convivencia familiar con actividades por el Día del Niño en Nogales

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La organización Mujeres al 100 realizará eventos deportivos, culturales y recreativos en colonias, promoviendo la integración familiar y el sano esparcimiento

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/04/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 09/04/2026 04:45 PM.