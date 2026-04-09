Impulsan convivencia familiar con actividades por el Día del Niño en Nogales

Motivar la convivencia familiar y las tardes de esparcimiento con los niños de las colonias, proyecta la organización Mujeres al 100 durante abril para conmemorar el Día del Niño.
La coordinadora en Nogales, Sonora de este proyecto de servicio Angélica Burgos Garay, informó de las actividades que se realizarán las próximas semanas en esta frontera con las Tardes de Café, Reta de Barrio y Cine en tu Colonia.
Estamos proyectando una gran cantidad de actividades para los niños y las niñas en las colonias de Nogales…con motivo de la conmemoración del Día del Niño que se festeja el próximo 30 de abril, indicó.
Este programa consiste en partidos de balompié y de baloncesto entre grupos deportivos de niños y jóvenes, destacó, quienes juntos con sus padres de familia toman parte de una tarde de competencia y de convivencia.
Se vivió un ambiente muy bonito, de una grata convivencia…en donde los padres animan a sus hijos y al mismo tiempo, compartimos la información de los programas de apoyo de Mujeres al 100, señaló.