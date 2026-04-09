Incendio consume dos viviendas en la colonia Nuevo Nogales

...

El siniestro, que presuntamente se originó en un inmueble invadido, dejó pérdidas totales en ambas casas; autoridades ya investigan las causas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/04/2026 04:10 PM.
En Nogales y editada el 09/04/2026 04:13 PM.