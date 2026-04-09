Incendio consume dos viviendas en la colonia Nuevo Nogales

Un incendio de grandes magnitudes destruyó dos domicilios ubicados en la colonia Nuevo Nogales, los propietarios de una de las casas afectadas señalaron a las autoridades que un grupo de sujetos en situación de calle que se apoderaron del inmueble aledaño pudieran ser los responsables.
De acuerdo con el reporte policial siendo las 22:23 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Nueva Hungría de la colonia Nuevo Nogales, donde reportaban un incendio en una casa habitación.
Se informó que en lo inmediato llegaron al lugar un par de bomberos, quienes comenzaron a sofocar las llamas, las cuales desafortunadamente ya habían tomado fuerza y arrasaron con los dos inmuebles.
En el lugar la propietaria del domicilio de nombre Erika E. de 27 años, manifestó que momentos antes se encontraban en el interior de su casa cuando su hermano les aviso que se estaba incendiando.
Detalló que ella tomó a su hija y salieron todos corriendo, informando los vecinos que el incendio se originó en una casa contigua la cual es habitada por 4 o 5 personas en situación de calle, los cuales al iniciar el fuego se retiraron del lugar sin dar aviso.
Tras controlado el incendio el departamento de bomberos de Nogales, declaró pérdidas totales en ambos domicilios, ante lo sucedido procedieron a informar de lo anterior al Centro de Atención Temprana para que se inicie con las investigaciones correspondientes.