Nogales vibrará con función internacional de box “México vs Colombia”

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El gimnasio Carlos Hernández Carrera será sede de una cartelera estelar encabezada por el nogalense Aarón “Tigre” Alameda, con acceso gratuito en gradas y FanFest para la afición

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/04/2026 04:50 PM.
En Nogales y editada el 09/04/2026 04:55 PM.