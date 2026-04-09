Nogales vibrará con función internacional de box “México vs Colombia”

Nogales se posiciona una vez más como el epicentro internacional del pugilismo con el anunció de la cartelera “México vs Colombia”, una función que promete encender el ring en el gimnasio municipal Carlos Hernández Carrera este próximo sábado 11 de abril
En conferencia de prensa el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales encabezó la presentación oficial, destacando que este evento, respaldado por promotoras y televisoras internacionales, no solo es un espectáculo de primer nivel, sino también para proyectar el talento local hacia el mundo.
Sobre el cuadrilátero se contará con el protagonismo del orgullo de Nogales, Aaron “Tigre” Alameda quien se enfrentará al colombiano Yehison Cuello, además de la batalla entre el sinaloense Rosario “Pinocho” Sánchez, quien medirá fuerzas ante el guerrero Jhan Camacho, duelo que ha generado altas expectativas por el estilo de pelea de ambos pugilistas.
Para mí, es una satisfacción, desde esta mesa, poder hacer esta rueda de prensa, donde está llena de alegría, está lleno de humor, y, sobre todo, está lleno de grandes peleadoras y peleadores, comentó el Alcalde.
Dentro de la cartelera, se incluye el debut profesional de la peleadora fronteriza Perla Pérez, joven de 19 años que inicia su camino tras una exitosa etapa amateur, por su parte Aaron Alameda aseguró una mejora técnica que refrendará ante su gente el alto nivel competitivo que caracteriza a los deportistas de esta ciudad.
Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que pues muy contento, feliz de regresar aquí a Nogales. Gracias al señor presidente, a Marquitos, a Latin KO Promotion por esta oportunidad de volver aquí a Nogales a mi casa con mi gente. Muy agradecido la verdad, también con mis rivales. La verdad que muy agradecido por tomar, como dice Pinocho, la oportunidad de venir acá a tomar esta pelea. Y pues como siempre le digo, ustedes son los que salen ganando, ustedes son los que se divierten. Nosotros salimos a hacer nuestro trabajo. Entonces no se lo pierdan el sábado. Vamos a disfrutar esta noche, comentó Alameda.