Detienen a conductor tras persecución por exceso de velocidad en Nogales

El conductor de un vehículo de alquiler que manejaba en exceso de velocidad fue detenido por las autoridades luego de una larga persecución que inició en el puente del periférico oriente a la altura de la colonia Lomas de Anza y culminó en calles de la colonia Bella Vista en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 11:40 horas que elementos de Autotransportes al encontrarse realizando recorridos preventivos a la altura del puente a la salida al camino a Mascareñas cuando observaron un vehículo de alquiler de la marca Nissan Sentra modelo 2006 de color blanco que circular a marcado exceso de velocidad.
Motivo por el cual le marcaron el alto, haciendo caso omiso a la indicación e imprimiendo mayor velocidad por varias calles, por lo que sin perderlo de vista continuaron hasta el fraccionamiento Alegranza donde se impactó de frente contra una unidad oficial.
Posteriormente continuó con su huida hasta la calle Los Tigres de la colonia Bella Vista logrando cerrarle el paso en la calle Los Osos otra unidad policial, evadiendo la detención al introducirse a la calle Los Leones donde quedó varado debido a una falla mecánica y ponchadura de neumático.
Siendo entonces que el fugitivo comenzó a huir a fuerza de carrera, siendo que al lado de una recicladora se tropieza sobre una pieza de metal reciclado, donde fue capturado el de nombre Heriberto "N" de 29 años.
Sobre el caso dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana con Detenido donde se ordenó que la persona fuera puesta a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.