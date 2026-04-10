Detienen a conductor tras persecución por exceso de velocidad en Nogales

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El sujeto intentó huir por varias colonias, provocó un choque contra una unidad oficial y fue capturado luego de quedar varado por fallas mecánicas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/04/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 10/04/2026 04:51 PM.