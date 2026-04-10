Hallan cuerpo desmembrado tras jornada violenta en Nogales

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El hallazgo ocurrió en el bulevar 2000, horas después de la ejecución de un motociclista; se reportaron además otros hechos con disparos en distintos puntos de la ciudad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/04/2026 05:15 PM.
En Nogales y editada el 10/04/2026 05:27 PM.