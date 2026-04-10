Hallan cuerpo desmembrado tras jornada violenta en Nogales

El cuerpo desmembrado de un hombre fue localizado tirado en la vía pública sobre el bulevar 2mil donde horas antes fue ejecutado a balazos un motociclista en Nogales, Sonora.
Este hecho violento se registró minutos después de las 04:00 de la madrugada cuando se informó a las autoridades sobre la presencia de los restos mutilados de un cuerpo tendidos en dicho lugar.
La zona fue acordonada por autoridades de los tres niveles de gobierno hasta la llegada de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal AMIC, y periciales de la FGJE de Sonora quienes se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo.
Horas antes alrededor de las 23:21 horas se informó a las autoridades sobre un ataque armado suscitado sobre la avenida de los Nogales y calle Bacatete a la altura de la colonia Colinas del Yaqui donde reportaban a una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego.
Al lugar acudieron en “código rojo” autoridades de los tres niveles de gobierno quienes confirmaron el llamado al encontrar tendido en el suelo a una persona de complexión delgada, de téz morena, cabello largo y lacio de color negro, la cual vestía pantalón, sudadera y tenis de color negro con guantes de color gris.
Se dijo que a simple vista el hombre presentó una lesión a la altura del abdomen aparentemente producida por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron 05 casquillos percutidos de arma de fuego y una motocicleta tirada sobre el pavimento.
De la misma forma el área fue acordonada hasta la llegado de los efectivos de la AMIC y del departamento de Servicios Periciales quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
En otro caso violento registrado en horas de la noche se informó que el conductor de un vehículo, identificado como Humberto F., de 25 años, cuando circulaba sobre el bulevar Bellotas, a la altura de un expendio de cerveza, escuchó detonaciones de arma de fuego.
Tras lo ocurrido, el afectado se percató de que su unidad, un Mitsubishi blanco, presentaba un impacto que ingresó por el cristal de la puerta trasera derecha y salió por el lado contrario. En el sitio también fue observado un sujeto que se retiró corriendo.
Continuando con esta lamentable racha de violencia minutos antes de las 10:00 horas se informó a las autoridades sobre detonaciones de armas de fuego sobre la avenida Astolfo R. Cárdenas en la colonia Altamira, a donde acudieron dichas autoridades, sin localizar víctimas ni reportante.