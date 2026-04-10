Invitan a reconectar con la infancia en festival “El Patio de mi Casa”

Rescatar del olvido los juegos que forjaron la infancia de generaciones en la frontera, es el principal objetivo del festival “El Patio de mi Casa” promovido por la Sociedad Nogalense de Historia, el Cronista de la Ciudad de Nogales, Sonora y el Ayuntamiento de Nogales, que busca desconectar a la ciudadanía de lo digital para reconectarla con su raíces y patrimonio cultural, ya que se llevará a cabo en los patios del icónico restaurante “La Caverna”.
Julio Cesar Sarmiento, cronista de la frontera explicó que la iniciativa, no es solo una exhibición, sino una jornada activa donde los asistentes podrán participar y redescubrir el valor de la convivencia en físico en uno de los sitios con mayor historia de la ciudad, ya que el evento que comenzará en punto de las 10:00 horas, ofrecerá un viaje a través del tiempo, con juguetes y objetos que hoy son desconocidos por las nuevas generaciones.
Porque en el patio solíamos jugar a los baleros, al trompo, a las canicas, a las pelotas aquellas con el hoyo que eran como encantados. Solíamos recorrer el patio con la rueda de metal y con la L empujándolo. Solíamos jugar al burro que era brincarnos, elevar los papalotes, los carritos de madera. Bueno, hay tantas cosas que ya no se usan, que casi se pierden en el olvido nogalense. Pues nosotros los estamos invitando a que vaya usted como una persona que vivió esto, pero que también lleve a los niños, que también lleve a los adolescentes y decirles hubo una vez un juguete. Y ya le mostramos el juguete, mencionó el cronista.
La invitación es abierta para que abuelos, padres e hijos compartan una tarde antojitos, dulces tradicionales y aguas de sabores, utilizando el juego como un lenguaje que une el pasado con el presente, además de que si por alguna razón, el conseguir estos elementos es difícil para los asistentes, en el sitio se contará con juguetes disponibles para la venta, pero no es indispensable.
Los que puedan llevar juguetes, excelente. Los que no, vamos a tener ahí algunos juegos que ya están dentro del acervo de la Sociedad Nogalense de Historia, pero también la Sociedad Nogalense de Historia va a llevar para vender, que no son caros, por el contrario, se pueden pagar los juguetes, lo que no se puede pagar y que es mucho más valioso es la convivencia en busca del pasado, manifestó.