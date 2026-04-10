Nogales será sede del torneo internacional “Best of the West IV”

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El evento reunirá a jugadores de varios países los días 18 y 19 de abril, con competencias de Super Smash Bros. Ultimate y una bolsa de 70 mil pesos en premios

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 10/04/2026 05:53 PM.
En Nogales y editada el 10/04/2026 06:00 PM.