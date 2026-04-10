Nogales será sede del torneo internacional “Best of the West IV”

El evento de gaming más grande de Sonora y del norte de México, competitivo a nivel mundial, regresa este 18 y 19 de abril a la frontera de Nogales en “Best of the West IV: Meteor Crash”, en donde cientos de jugadores de todo el mundo competirán por establecer quién es el mejor jugador de Super Smash Brothers Ultimate con un atractivo premio de 70 mil pesos a repartirse entre los ganadores, todo esto y más en el gimnasio Sangre Molina de la Unidad Deportiva Estrellas Nogales.
En conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal Juan Gim Nogales, junto a los organizadores del evento Roberto González, Kevin Olguín, Tomas Martínez y Martin Medrano, además de Jennifer López del concurso de Cosplay, se anunció que durante esos días millones alrededor del globo estarán pendientes de la competencia a través de redes sociales y cientos acudirán a disfrutar de este espectáculo en vivo de México, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y otras latitudes.
La verdad es un evento que ha crecido por que los jóvenes se han involucrado más, es un evento que desde la primera edición hasta la tercera y hoy por la cuarta, ha involucrado a muchos jóvenes y a muchos artistas como Jennifer y la verdad que a mí me da mucho gusto involucrarme y que me involucren y atender a los jóvenes en este evento que es el “Best of the West” cuarta edición, compartió el Alcalde.
Además de los espacios para el torneo principal en donde competirán los referentes de este juego a nivel continental, habrá consolas retro y competencias de cosplay, se tendrá un ya tradicional concurso de comida en donde como plato principal se tendrán los fronterizos “tacos de perro”, junto a un toro mecánico y otras amenidades en un ambiente completamente familiar dentro de este espacio de y para video jugadores.
Realmente tener la oportunidad y la decisión de estar trabajando nuevamente con las administraciones de este año, que finalmente gracias a ustedes y la colaboración de todos nosotros es que estamos logrando hacer este evento este año. Nuevamente nos encontramos en este evento para promover la cultura, promover los eSports y poder poner a globales en el mapa en temas de eSports electrónicos y a nivel de gaming, a nivel del mundo. Este año planeamos hacerlo la versión más grande hasta el día de hoy, indicó González.